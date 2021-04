Modern Family, 5 scene immortali che vi faranno morire dal ridere

Per il dispiacere degli spettatori, una delle serie comedy più amate al mondo è giunta al termine. L'ultimo episodio dell'undicesima stagione dello spettacolo è andato in onda appena un anno fa e ora non resta che effettuare un rewatch per apprezzare i numerosi momenti di ilarità.

La famiglia Pritchett-Dunphy ha vissuto molti momenti indimenticabili, e una testimonianza della qualità inflessibile dello spettacolo è il suo impressionante record di vittorie di premi. Questo, ovviamente, include Golden Globe ed Emmy Awards e più di 358 nomination. Vediamo insieme, però, quali sono le 5 scene più indimenticabili e divertenti dell'intera serie.

Vendita di beneficenza (stagione 4, episodio 6)

Il passato di Gloria tende ad essere un mistero, soprattutto a causa dell'abilità degli showrunner nell'usare il suo potenziale background criminale in Colombia come innesco di storielle divertenti. Il modo in cui Gloria stessa ne parla lascia sempre il pubblico meravigliato, e questo particolare episodio ne fa un uso perfetto, e in realtà rivela qualcosa! L'intera azione ruota attorno a una svendita di oggetti di Jay e Gloria, mentre esploriamo la riluttanza di Alex ad accettare la sessualità del suo ragazzo, la scontrosità di Jay per gli estranei che girano per casa sua e la curiosità di Many e Luke per quanto riguarda la scatola misteriosa di Gloria che finisce per essere qualcosa di davvero inaspettato.

Gelosia (stagione 4, episodio 12)

La gravidanza di Gloria sta per finire, ma lei rifiuta di far nascere il bambino il giorno del compleanno di Manny, soprattutto quando si è sforzata di organizzare una festa a sorpresa per lui! Innegabilmente, però, i momenti più divertenti dell'episodio sono causati dalla gelosia di Cam per la relazione tra Mitchel e Lily e la lotta di Phil mentre assiste ad Hayley che esce con un uomo che ha il doppio della sua età nel bel mezzo di un periodo molto complicato per il loro rapporto padre - figlia.

Dall'asilo al college (stagione 4, episodio 2)

Questo è probabilmente uno degli episodi più completi dell'intero spettacolo. Ogni piccola trama è raccontata in egual misura e, ancora una volta, è incredibilmente divertente. Questo è l'episodio in cui Phil e Claire mandano Hailey al college, Jay e Gloria frequentano un corso per genitori e Cam e Mitchel si trovano in disaccordo con una coppia lesbica alla scuola di Lily. C'è anche abbastanza spazio per la nostalgia di casa e la paura di Hailey, il viaggio emotivo di Phil e Claire e l'ammissione di preoccupazione di Manny per il fratello non ancora nato.

Il matrimonio (seconda parte) (stagione 5, episodio 24)

Questo episodio è dedicato a Mitchel e Cameron ed è la parte conclusiva di una prima parte molto confusa e delicata. Per fortuna, le cose sono andate per il meglio e la coppia ha celebrato il matrimonio che meritavano davvero. L'episodio è stato molto leggero, ma anche tanto divertente. Insomma un finale perfetto una quinta stagione molto interessante.

Equivoci (stagione 6, episodio 16)

È innegabile che Modern Family faccia molte cose per bene, e una di queste è la narrazione. Uno degli episodi migliori in assoluto è senza ombra di dubbio il sedicesimo della sesta stagione. L'intera puntata è realizzata in base alla prospettiva di Claire mentre è all'aeroporto, in attesa di un volo che la riporti a casa, e non riesce a trovare Hailey. Attraverso le chiamate FaceTime, gli album fotografici, i messaggi di testo e le ricerche sul web, otteniamo una trama avvincente, divertente e ben congegnata, a differenza di qualsiasi cosa abbiamo visto prima in TV.

Per quanto riguarda gli attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.