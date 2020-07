Modern Family, ecco le acconciature ispirate a Game of Thrones

Nonostante Modern Family si sia ormai conclusa, la serie sa sempre come far parlare di se. Nelle ultime ore infatti Ariel Winter, nota soprattutto per il suo ruolo di Alex Dunphy, ha pubblicato alcune sue foto che la ritraggono con particolari acconciature ispirate al mondo di Game of Thrones.

L'attrice che nella serie aveva una lunga chioma nera liscia, ha sorpreso tutti con il suo eccezionale cambiamento di look. In un primo momento ha sfoggiato una chioma color arancio, per poi passare ad un colore non dissimile da quella di Daenerys Targaryen, la nota madre dei Draghi.

In un recente post su instagram Ariel è apparsa con dei fluenti capelli color platino, acconciati in morbidi boccoli. La didascalia della foto diceva: "Winter is coming", sottolineando con un simpatico gioco di parole, l'assonanza tra il suo cognome e il tipico motto degli Stark.

Molti sono stati i complimenti che i follower hanno riservato alla giovane attrice. Alcuni l'hanno addirittura paragonata a Marilyn Monroe.

Ariel non è l'unica stella della Modern Family ad aver avuto un "colpo di testa", infatti il mese scorso, sua sorella sullo schermo Sarah Hyland interprete di Haley ha rivelato di essersi tinta i capelli di un rosso scuro molto simile a quello di un'altra stella del Trono di Spade, ovvero Melisandre resa nota al grande pubblico da Carice van Houten.

Pare che Sarah Hayland non sia stata particolarmente soddisfatta dal finale di Modern Family, bisogna dirlo che sono in molti a condividere il suo punto di vista. Se ancora non lo avete fatto date un'occhiata alla nostra recensione dell'ultima stagione di Modern Family.