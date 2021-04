Modern Family, Ariel Winter ha avuto dei gravi problemi familiari: ecco la storia

Non tutti sono abbastanza fortunati da avere una mamma che ci ama e si prende cura di noi. Alcune persone purtroppo si trovano a convivere con madri tossiche, che sanno solo come manipolare i figli, incolparti e trarne profitto.

Alcuni bambini sono così sfortunati da perdere la loro infanzia a causa delle azioni della madre. Tra questi spicca la vita di, ormai, un'ex star bambina che ha interpretato il ruolo di una ragazza dolce, intelligente e divertente nella sitcom di successo Modern Family: Ariel Winter.

L'attrice, nota per aver interpretato Alex Dunphy nella sitcom di successo, ha lavorato per anni quando avrebbe dovuto essere una bambina normale. Invece, ha avuto un'infanzia solitaria e tesa a causa di sua madre, Chrystal Workman.

"Non c'erano rapporti con altre persone durante la mia infanzia perché non mi era permesso averle", ha detto l'attrice in un'intervista. "Ho trascorso i primi 14 anni della mia vita in isolamento e non è stato fantastico. Eravamo principalmente io e mia madre, e non abbiamo avuto una relazione fantastica".

Suo padre, Glenn Workman, si era già allontanato dalla moglie e dalla figlia e non viveva con loro da un po' di anni. Ariel era già un'attrice impegnata all'età di 10 anni quando prese parte del film del 2008 Speed Racer interpretando la parte della giovane Trixie. All'età di 11 anni, ha ottenuto il ruolo di Modern Family, ma nonostante ciò sua madre la mise a dieta rigorosa, la costrinse ad andare alle feste a tarda notte e fece di peggio:

"Mia madre mi vestiva con le minigonne più piccole, i completi alla marinara, le cose scollate, i vestiti più corti che si potessero indossare. La gente pensava che avessi 24 anni quando ne avevo 12. Se ci fosse stata una scena di nudo quando avevo quell'età, mia madre avrebbe detto di sì al mille per cento".

All'età di 17 anni l'attrice è riuscita a denunciare la madre. È andata in tribunale per emanciparsi da lei ed è rimasta con la sorella maggiore mentre erano in corso udienze sulla sua custodia. Alla fine, un tribunale ha accettato di concederle l’indipendenza. Pur restando lontana da sua madre, la Winter ha stabilito un buon rapporto col padre.

Per quanto riguarda gli attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.