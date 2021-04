Modern Family, l'attore di Mitch si è ispirato alla sua vita privata: ecco come

Modern Family è una delle comedy più amate della televisione ed è impossibile non affezionarsi ai personaggi e alle loro storie. Ogni serie televisiva ha i suoi segreti e uno di questi si riferisce proprio alla vita reale dell'attore di Mitch.

Modern Family è stata trasmessa per la prima volta nel 2009 dalla ABC e recentemente è terminata dopo ben 11 stagioni. Per ben 250 episodi abbiamo riso, riflettuto e provato emozioni contrastanti immergendoci nella vita dei protagonisti di una delle serie televisive più amate della tv.

Tra questi spiccano Eric Stonestreet nei panni di Cameron Tucker e Jess Tyler Ferguson nei panni di Mitch, una coppia omosessuale che, non senza problemi, riesce a costruirsi una famiglia adottando anche due figli. Il primo attore, nella realtà, non è omosessuale mentre il secondo sì.

Non solo, perché oltre ad essere dichiaratamente omosessuale, la sua storia in Modern Family ha preso ispirazione proprio dal vero rapporto con suo padre. Soprattutto nei primi episodi, infatti, si osservano le numerose difficoltà che Mitch ha dovuto superare per dichiarare la sua sessualità a suo padre Jay e questa vicenda è realmente accaduta all'attore.

Inoltre, per evitare il coming out esplicito, inizialmente Ferguson cominciò ad effettuare piccoli furti in un negozio di riviste omosessuali, il che avrebbe dovuto essere sufficiente per aprire gli occhi di suo padre. L'attore raccontò questo evento durante un'intervista a GayTimes specificando che il padre sicuramente era consapevole dell'omosessualità del figlio, ma non essendo felice della cosa, preferiva far finta di nulla.

Con il tempo e molto sforzo, suo padre si convinse e accettò la situazione. Quando Jesse Tyler e suo marito Justin Mikita si sono sposati, suo papà si mise anche a disposizione per festeggiare con la coppia. Per quanto riguarda gli attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.