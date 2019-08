Modern Family: gli attori ricreano la prima foto insieme di 10 anni fa

La serie in onda su ABC ha debuttato nel 2009, ma ora, con l'undicesima stagione, si avvia verso la sua conclusione. Vi abbiamo segnalato le date della messa in onda di Modern Family, ma oggi arriva una sorpresa da parte del cast.

Gli attori si sono riuniti, infatti, per ricreare una foto dal sapore nostalgico dato che hanno deciso di ricreare le prime immagini insieme, scattate ormai 10 anni fa e che saranno senza dubbio apprezzate dai fan di lunga data delle vicende delle famiglie Dunphy e Pritchett. L'immagine è stata pubblicata sulla pagina Instagram di Steven Levitan ed è stata poi condivisa anche dagli attori.



Nel corso delle stagioni ci sono stati tanti cambiamenti per i vari personaggi, soprattutto per i ragazzi, cresciuti di pari passo con la serie, alcuni iniziando come bambini e finendo come persone adulte. Per alcuni di loro sarà difficile abbandonare il set di Modern Family, come ha rivelato Alex Winter(Alex Dunphy). Con questa foto, gli attori hanno voluto dunque celebrare il percorso affrontato insieme e le soddisfazioni che sono riusciti ad ottenere. La serie è stata capace in questi anni di vincere ben 22 Emmy, di cui cinque come miglior serie commedia, e un Golden Globe come miglior serie commedia o musical. In più, è risultata tra gli show televisivi più seguiti del canale, risultando apprezzata sia dalla critica che dal pubblico.