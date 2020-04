Modern Family avrà uno spin-off? La risposta di Christopher Lloyd dopo il finale

Con Modern Family si chiude una delle sitcom più longeve e amate di quest'ultimo decennio: dire addio non è mai facile, e i fan dunque difficilmente si rassegneranno a non incontrare più le famiglie Dunphy, Pritchett e Tucker in futuro. Ma quante speranze possiamo nutrire sull'eventualità di uno spin-off?

Il finale della serie, d'altronde, non chiude in nessun modo all'eventualità e presenta forti elementi simbolici, come spiega proprio il co-creatore di Modern Family Christopher Lloyd: "L'intento di quell'immagine [la luce accesa della veranda di casa Dunphy] è proprio quello di dare modo alla gente di immaginare che la famiglia possa riunirsi. È una cosa bella che le persone portano con sé nelle loro vite quando vanno avanti, il fatto di avere sempre una base a cui poter tornare".

Lloyd non ha poi chiuso all'idea di uno spin-off o di un seguito, ma ha anche specificato che per ora non ci sono certezza al riguardo: "Sta più a significare che quei personaggi continueranno a vivere nelle menti dei nostri spettatori. Ma non significa: 'Rivedremo sicuramente questa famiglia un giorno o l'altro'. Significa che non accadrà? Non significa neanche questo. È possibile. Ma se non dovesse accadere, almeno quest'ultima immagine sarà una bella immagine con cui lasciarci" ha concluso l'autore.

Autori e cast, intanto, hanno tributato l'ultimo saluto a Modern Family dopo il finale dello show; Sarah Hayland, però, ha ammesso di non esser troppo soddisfatta del finale del suo personaggio in Modern Family.