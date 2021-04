Modern Family, Britney Spears voleva essere una guest star: ecco il retroscena!

Il curriculum televisivo di Britney Spears contiene sia comparsate in reality show alquanto discutibili, che apparizioni in commedie di alto livello come "Glee" e "How I Met Your Mother", interpretando se stessa nella prima e una receptionist presso uno studio medico nella seconda.

Nel 2012 era già molto in voga la serie Modern Family, quindi la star pop provò velatamente a chiedere di apparirci. Tutto è iniziato con un semplice tweet della cantante.

"So che tutti sono entusiasti del Super Bowl, ma personalmente non vedo l'ora di vedere il prossimo episodio di Modern Family! Lo spettacolo più divertente in TV".

Le aspettative si sono rafforzate quando l'attrice Sofia Vergara, la Gloria di Modern Family, ha retwittato il tweet della Spears. A quel punto, il manager della Spears ha acceso gli animi dei fan scrivendo un ulteriore tweet alquanto emblematico:

"@BritneySpears in 'Modern Family?' Che cosa ne pensate?"

E così è nato l'hashtag #GetBritneyOnModernFamily con tanto di risposta di interesse da parte della stessa cantante. Nulla, però, fu ufficializzato né dal cast, né dalla cantante, né tanto meno dal network ABC.

Nel 2015 le possibilità sono nuovamente tornate in auge dopo una foto che ritraeva l'attore Ed O’Neill in compagnia proprio di Britney Spears. Anche in quel caso, però, il gioioso evento non si è trasformato in comparsa nello show.

Per quanto riguarda gli altri attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.