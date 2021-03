Modern Family, Bryan Cranston di Breaking Bad è regista di alcuni episodi: scoprite quali!

Bryan Lee Cranston è un attore, doppiatore, scrittore e regista americano. È forse meglio conosciuto per i suoi ruoli come Walter White nella serie drammatica Breaking Bad, per la quale ha vinto tre Emmy Awards come miglior attore protagonista in una serie drammatica, e come Hal, il padre nella sitcom Malcolm.

Altri ruoli importanti includono il dottor Tim Whatley in Seinfeld, il vicino di Doug Heffernan in The King of Queens, l'astronauta Buzz Aldrin in From the Earth to the Moon, il capo di Ted Mosby in How I Met Your Mother e l'avvocato Michael Desiato in Your Honor.

Bryan Cranston ha ricoperto anche alcuni ruoli registici soprattutto in serie che lo hanno visto protagonista come appunto Breaking Bad e Your Honor, ma anche in serie di successo come Modern Family. Quali sono, però, gli episodi che lo hanno visto nei panni di regista?

Gli episodi in questione sono esattamente due: Election Day, della stagione 3 episodio 19, e The Old Man & the Tree, della stagione 5 episodio 10. Questi due episodi raccontano rispettivamente dell'importante giorno delle elezioni in cui l'intera famiglia si riunisce per una campagna dell'ultimo minuto con Mitchell e Cam che vanno in giro con l'invito "Vota per Claire" e del giorno in cui Jay porta Manny a tagliare il loro albero di Natale, ma le cose sfuggono un po' di mano portando ad alcune festività natalizie un po' particolari, ma assolutamente memorabili.

