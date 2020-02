Modern Family: il cast pubblica delle immagini dell'ultimo giorno di riprese

Il cast di Modern Family ha condiviso sui social una raccolta d'immagini del backstage del set dello show tv, uno dei più popolari dell'ultimo decennio americano sul piccolo schermo. Dopo 11 stagioni e 250 episodi, Modern Family chiude i battenti e i fan dovranno abituarsi ad un mondo senza Jay e Gloria Pritchett, Manny Delgado e tutti gli altri.

L'interprete di Gloria, Sofia Vergara, ha pubblicato su Instagram un video del cast riunito che canta 'Good Riddance (Time of Your Life) dei Green Day, insieme a diversi selfie.

"Che giornata!! Salutando la nostra Modern Family. Non dimenticherò mai questo set, questa gente, ci sono stati solo bei momenti. Grazie Modern Family. Grazie Gloria Pritchett" ha scritto Vergara su Instagram.



" 'Non dire mai addio, perché addio significa andare via e andare via significa dimenticare' J.M. Barrie" ha scritto Jesse Tyler Ferguson, che nella serie interpreta Mitchell Pritchett, aggiungendo "Domani è il nostro ultimo giorno di riprese di Modern Family. Grazie a tutti i nostri fan. Sono stati ben 11 anni e 250 episodi".

Eric Stonestreet ha pubblicato una sua foto mentre fissa la porta d'uscita dello Stage 5 della produzione:"Immagino che ora mi vedrò fuori dallo Stage 5. Sono passati undici anni, entrando e uscendo da questa porta in un lampo" ha scritto l'attore nella didascalia del post.

Il cast di Modern Family dice addio con un'ultima table read e tutta la famiglia è riunita nel teaser poster di Modern Family 11, che chiude definitivamente lo show.