Modern Family, chi è l'attore protagonista dello show? La risposta vi sorprenderà

Modern Family è una serie televisiva creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan e mandata in onda dal 2009 al 2020 per un totale di undici stagioni. La sitcom, realizzata con la tecnica del falso documentario, racconta le vicende di una grande famiglia composta da tre nuclei legati tra loro che non corrisponde ai canoni tradizionali.

Modern Family offre un realistico scorcio sulla figura, sempre soggetta a mutamento, della famiglia occidentale contemporanea, composta da personaggi che presentano caratteristiche caratteriali, sessuali, etniche e culturali diverse. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti figurano ventidue premi Emmy, di cui cinque per la miglior serie commedia, e un Golden Globe per la miglior serie commedia o musicale. Ma chi è il vero protagonista della serie?

La risposta è alquanto particolare: tutti e nessuno. Gli attori sono, con il passare degli anni, diventati quasi una vera famiglia e si stimano reciprocamente così tanto da decidere, fin dalla prima stagione, di non candidarsi ad alcun premio nelle categorie da protagonisti, ma solo in quelle da non protagonisti. In parole povere sono tutti protagonisti e non protagonisti contemporaneamente. Nel corso delle undici stagioni, però, abbiamo osservato un avanzamento di importanza di alcuni personaggi, come quello di Alex Dunphy nel corso delle ultime stagioni. Tutto è stato sempre approvato dagli altri attori e dall'intera produzione, bilanciando le comparse e i ruoli all'interno della narrazione generale.

Per quanto riguarda gli attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.