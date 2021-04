Modern Family, ecco chi doveva esserci al posto della piccola Lily

Era il 2009 quando venne introdotta per la prima volta la comedy televisiva Modern Family. Da allora sono passati 12 anni e ben 11 stagioni che hanno appassionato, divertito ed emozionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

La serie mette in mostra i differenti stili di vita della maggior parte delle famiglie moderne degli Stati Uniti e proprio per il suo realismo e la sua capacità comunicativa, la serie ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti, tra cui molti Emmy, alcuni Golden Globe e il prestigioso Peabody Award. Nonostante ciò, la produzione della serie non è sempre stata rose e fiori. Sapevate che, ad esempio, il personaggio di Lily non doveva esserci?

Proprio come accade in altre serie con dei bambini, inizialmente il ruolo della piccola Lily (la bambina adottata dal Vietnam da Cam e Mitchell), era stato assegnato a due fratelli gemelli. Questi erano Ella e Jaden Hiller, ma durante la produzione il cast si è reso conto che lavorare con dei gemelli era davvero difficile. Ai due piccoli attori in realtà non piaceva molto recitare e questo li portava ad essere costantemente irrequieti e ad agitarsi ogni volta che dovevano entrare in scena. Alla fine sono stati rimpiazzati da Aubrey Anderson-Emmons, molto più adatta nel ruolo di Lily per la serie.

Per quanto riguarda gli attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.