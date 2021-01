Modern Family: ecco come sono cambiati nel tempo i personaggi della serie

Il primo episodio di Modern Family è andato in onda nel 2009, quindi ben 12 anni fa e molti dei personaggi apparsi nello show, che all'epoca erano dei bambini, sono diventati ormai degli adulti.

Nolan Gould aveva 10 anni all'inizio della serie e ora ha ben 22 anni. Sarà prossimamente in un film in uscita chiamato Camp with Joey King, e a detto di chi lo conosce bene è diventato un tipo molto stravagante, rispetto al ragazzino che conoscevamo. Aubrey Anderson-Emmons che ha iterpretato la piccola Lily Tucker-Pritchett aveva 3 anni quando è apparsa per la priva volte e ora ha spento 13 candeline.

Ariel Winter aveva 11 anni quando Modern Family è iniziato, e ora ne ha 22. L'interprete di Alex Dunphy sembra non avere ancora progetti futuri. Sarah Hyland aveva già 18 anni quando ha iniziato a interpretare Haley Dunphy, e ora ne ha 30. Sta per sposarsi con il barista di Bachelor in Paradise Wells Adams e sembra stia lavorando al pilot di una nuova serie basato su esperienze di vita reale. Proprio Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.