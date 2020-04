Modern Family: i creatori e il cast salutano la serie per l'ultima volta

Le riprese dell'undicesima e ultima stagione di Modern Family si sono concluse a fine febbraio, poco prima della quarantena costretta dall'emergenza globale di COVID-19. La maggior parte delle produzioni cinematografiche e tv sono state costrette a fermarsi a causa della pandemia ma per fortuna i lavori di Modern Family si sono conclusi in tempo.

"Se avessimo girato il nostro normale numero di episodi (24 o 22) saremmo stati costretti ad interrompere prima della conclusione, quindi avremmo mandato in onda tutto tranne il nostro finale e poi chi lo sa? Ad esempio l'avremmo girato e poi mandato in onda ad agosto o qualcosa del genere. Davvero è strano pensare che l'abbiamo evitato solo scegliendo di fare meno episodi di quanti ne facciamo normalmente. Se ne avessimo fatti altri due o tre avremmo chiuso" ha raccontato Christopher Lloyd, co-creatore dello show.



Il cast in questi giorni ha salutato lo show che per alcuni di loro ha cambiato davvero la carriera:"Si è trattato di un funerale davvero lungo" ha dichiarato Jesse Tyler Ferguson "Allo stesso tempo sembrava come essere ad una laurea. C'era molta emozione".

Il cast e la troupe non erano i soli presenti alle riprese. Un certo numero di registi, attori e autori delle stagioni precedenti si è radunato sul set per salutare per sempre Modern Family. Tra i presenti anche Joe Manganiello, marito di Sofia Vergara, una delle star della serie.

Julie Bowen ha confessato:"L'atmosfera era un po' quella di carnevale, che rendeva difficile portare a termine il lavoro. Ma allo stesso tempo dovevamo essere consapevoli che questo non era solo lo show degli attori ma di tutti quanti".

Prima della prima puntata del finale andrà in onda un documentario su Modern Family. Tra i protagonisti, Sarah Hayland ha confessato di non essere soddisfatta del finale del suo personaggio.