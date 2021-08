Modern Family, una donna sviene e viene soccorsa da Julie Bowen: 'Conoscevo quella voce'

Non capita a tutti di sentirsi male e venir soccorsi da una star ammirata tante volte in TV: il colpo di fortuna nella sfortuna è capitato a Minnie John, una donna che ha sofferto un mancamento durante una passeggiata nel Parco nazionale degli Arches e che si è vista soccorrere dalla protagonista di Modern Family Julie Bowen.

L'attrice assente al recente picnic del cast di Modern Family è intervenuta in maniera efficace e tempestiva quando si è accorta dell'accaduto, almeno stando a quanto raccontato da John: "Tutto ciò che ricordo è di essere rinvenuta seduta con la testa poggiata al sicuro su una roccia. Poi ricordo di aver sentito una voce a me familiare rivolgermi delle domande. Mi sono chiesta se non stessi guardando la TV" sono state le sue parole.

Il racconto prosegue: "I miei occhi erano chiusi e loro mi dicevano che andava tutto bene, che mi stavano medicando e ripulendo il volto. Poi sentii questa voce familiare dire che sarei stata bene, che un medico si stava occupando di me". Il medico in questione è la sorella dell'attrice di Claire Dunphy, Annie, che ha immediatamente svolto tutte le procedure necessarie perché la donna si riprendesse al meglio dopo aver battuto la testa sulle rocce.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma!