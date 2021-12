Modern Family, nuovo impegno per Nolan Gould: sarà nella commedia The Nana Project

Dopo la fine di Modern Family, i protagonisti della sitcom sono alle prese con i rispettivi nuovi progetti. Se nelle scorse settimane abbiamo visto un cameo di Jesse Tyler Ferguson in Selling Sunset, Nolan Gould, che ha interpretato Luke, reciterà in The Nana Project, commedia diretta da Robin Givens che dovrebbe arrivare al cinema nel 2022.

Protagonista del film sarà Mercedes Ruehl, premiata con l'Oscar come migliore attrice non protagonista nel 1992 per La leggenda del Re pescatore. Sarà nel cast anche Will Peltz (Manifest), mentre la sceneggiatura è scritta da Eric Ulloa, Anthony Del Negro e Carl Moellenberg.

La sinossi di The Nana Project recita: "Ambientato principalmente nella casa di riposo Timeless Acres, il film segue l'esuberante maestra di scacchi Helen 'Nana' Lewis (Mercedes Ruehl) e i suoi nipoti, Andrew (Nolan Gould) e Cody (Will Peltz). Con il sostegno degli amici di Nana residenti nella struttura, la famiglia intraprende un viaggio per sostenere la sua ascesa ai campionati statali."

Tornando a Modern Family, abbiamo visto su Instagram la tenera reunion tra Claire e Mitchell, mentre qualche tempo fa Sofia Vergara, che ha interpretato Gloria Delgado-Pritchett, ha raccontato le sue reazioni dopo la fine dello show.

"È stato triste, eravamo tutti sconvolti. Ci mancheremo davvero reciprocamente. Non si tratta di lavoro, ma di rapporti umani. Non li vedrò più ogni giorno come facevo prima. Perderemo i contatti, mi mancheranno. Mi mancano già!"