Modern Family, Jesse Tyler Ferguson conferma l'esistenza di uno spin-off

Ci sarà davvero una serie spin-off di Modern Family? Stando a quanto ha rivelato l'attore Jesse Tyler Ferguson in una recente intervista al magazine online ET, l'ipotesi sarebbe più che concreta... ecco che cosa ha svelato!

Dopo la fine della serie di successo con la stagione 11 di Modern Family nel 2020, sembra infatti che si stia lavorando concretamente a una possibile serie spin-off, della quale esisterebbe già una sceneggiatura: "La sceneggiatura c'è ed è ottima" ha rivelato l'attore che ha interpretato Mitchell nella longeva serie TV. "Quindi, chi lo sa? Se qualcuno vorrà produrla, magari la faremo".

Si tratta della prima conferma rispetto a un progetto che finora era rimasto nel campo delle ipotesi e che invece sembra farsi più concreto, in attesa di qualcuno che decida di produrlo e svilupparlo.

Con le sue 11 stagioni Modern Family ha ottenuto 22 Emmy Awards su 75 nomination e ha vinto il Golden Globe per la miglior serie TV comedy nel 2011. Anche se le stagioni più recenti avevano incontrato un minor successo nella critica, lo show ha saputo coltivare una sua fanbase leale. Per queste ragioni il desiderio di produrre uno spin-off è pienamente comprensibile e siamo sicuri che anche i fan affezionati alla grande famiglia Pritchett non vedano l'ora di rivederla sullo schermo.

Molti degli attori del cast di Modern Family nel frattempo sono andati avanti con le loro carriere: Ed O'Neill sta lavorando a una miniserie, mentre Ferguson ha appena vinto un Tony Award per l'acclamato revival di Take Me Out a Broadway. Invece, Sofia Vergara sarà protagonista di Griselda, una miniserie Netflix sulla famigerata Madrina del narcotraffico colombiano.

Ai fan di Modern Family non resta che sperare che il progetto di spin-off riceva il via libera e che tutti i membri del cast, nonostante i loro impegni, possano tornare sul piccolo schermo!