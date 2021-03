Modern Family, Nolan Gould ha un QI altissimo: la curiosità sull'attore di Luke

Nolan Gould, meglio conosciuto come Luke Dunphy nello show di successo Modern Family, ha un brillante QI di 150. Questo gli ha permesso di entrare a far parte di Mensa International, la più prestigiosa società del QI al mondo.

Non solo ha un QI altissimo, ma si è diplomato al liceo all'età di 13 anni e suona molti strumenti dal banjo al mandolino e al didgeridoo. Nonostante ciò, il suo primo ruolo importante come Luke Dunphy nella sitcom di successo Modern Family lo dipingerebbe come l'esatto opposto di un genio tanto che all'età di soli 10 anni, quando ha iniziato a interpretare il personaggio, i fan non avrebbero mai immaginato che l'attore fosse un ragazzo geniale.

Nonostante ciò ha avuto alcuni momenti di brillantezza, ovvero tutte le volte che ha fornito a Manny alcune soluzioni diaboliche per superare delle difficoltà convincendolo anche a correre dei rischi e a fare cose che potrebbero non essere sempre consentite o incredibilmente intelligenti. In realtà questo serve per rendere Manny più simpatico e più sicuro di sé.

Ora che Nolan Gould ha 22 anni, oltre a Modern Family potete riconoscerlo anche in Friends with Benefits (2011), Ghoul (2012), The To Do List (2014), Field of Lost Shoes (2014) e Yes (2019). Insomma, la recitazione sarà sicuramente il futuro di questo promettente attore, ma qualora dovesse andare male con un QI del genere troverà indubbiamente un'altra strada.

Per quanto riguarda gli altri attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.