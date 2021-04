Modern Family, quando Ariel Winter si fece ridurre il seno: 'Ha migliorato la mia vita'

Uno tra i personaggi più importanti della serie televisiva Modern Family, Ariel Winter, nel 2015 ha rivelato il motivo per cui deciso di sottoporsi a un'operazione di riduzione del seno, affermando anche che si sentiva "fantastica" perché quel gesto le aveva migliorato la vita.

La celebre giovane attrice, che nell'amata sitcom interpreta il personaggio di Alex Dunphy, nel 2015 ha rivelato di aver ridotto le dimensioni del suo seno, passando da una quarta a una terza. Tutto questo venne fatto nel mese di giugno dello stesso anno e nel corso di un'intervista con Glamour, affermò:

"È incredibile sentirsi finalmente bene. Così è come sarei dovuta essere. Mi sento benissimo, ho recuperato rapidamente. Ero di nuovo attiva in soli 5 giorni. La sensazione di non avere più così tanto è stata una sollievo".

Questo evento è stato importante sia per la sua persona che per tutte le ragazze che devono fare i conti con questo problema, ma hanno paura. La storia di Ariel Winter, soprattutto perché a differenza di altre celebrità che hanno compiuto la stessa operazione è avvenuta in giovane età, è servita, quindi, come un esempio per tutte quelle giovani donne che sentono di voler fare qualcosa per migliorare la loro vita.

L'evidenza di questa operazione venne diffusa dai tabloid americani quando, agli Screen Actors Guild Awards del 2016, Ariel Winter apparve sul red carpet con un abito particolarmente scollato che metteva in mostra alcune cicatrici, risultato di una palese operazione di riduzione al seno. All’epoca dell’intervento, Ariel Winter aveva dichiarato di essersi sottoposta alla mastoplastica riduttiva per problemi di postura e dolori:

"Avevo un sacco di guai alla schiena. Non riuscivo a stare in piedi per un lungo periodo. Aveva iniziato a farmi così male che non riuscivo a sopportare il dolore."

Per quanto riguarda gli attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.