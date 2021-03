Modern Family, quando ha guadagnato il cast? Ecco i cachet dei protagonisti

Non c'è commedia che abbia definito il decennio più di Modern Family. Negli 11 anni trascorsi dalla prima rappresentazione dello spettacolo, è diventato un autentico successo, con 14 Emmy e milioni di fan. Questo, ovviamente, ha permesso ai protagonisti di guadagnare stipendi niente male.

Prima di Modern Family, i membri del cast Julie Bowen, Sofia Vergara, Ty Burrell e altri erano lontani dal mondo della tv, ma in pochi episodi si sono immediatamente fatti amare divenendo volti iconici e facilmente riconoscibili. Lo spettacolo ha fatto molto anche per la TV, essendo una delle prime sitcom in prima serata a presentare una coppia gay (Cam e Mitch) nel cast principale. La sitcom ha anche esplorato l'adozione, i rapporti con le differenze di età e altre famiglie non facenti parte del nucleo per evidenziare come non esiste una definizione unica per una famiglia. Vediamo insieme, quindi, i guadagni dei membri del cast.

Sofia Vergara

Vergara interpreta Gloria Delgado, la seconda e molto più giovane moglie di Jay. Variety ha riferito nel 2017 che Vergara aveva firmato, insieme ad altri 5 membri del cast, un contratto di ben 500.000 dollari a episodio, ovvero 11 milioni di dollari a stagione. Prima il contratto, invece, prevedeva 350.000 dollari a episodio. L'accordo era per la stagione 9 e 10, quindi Vergara potrebbe aver guadagnato ancora di più per la stagione 11, ma questo è sconosciuto. Nel 2018, Forbes ha nominato Vergara come l'attrice più pagata in TV con un patrimonio netto di 42,5 milioni di dollari.

Julie Bowen

Bowen interpreta Claire Dunphy, la moglie di Phil e la figlia di Jay. Secondo Variety, Bowen è stata inclusa nello stesso accordo di Vergara, che avrebbe pagato le attrici 500.000 dollari a episodio per le stagioni 9 e 10. Come Vergara, potrebbe aver guadagnato di più per la stagione 11, ma questo è sconosciuto. Forbes l'ha anche nominata la quinta attrice più pagata in TV con un patrimonio netto di 12,5 milioni di dollari nel 2018.

Ty Burrell

Burrell è uno dei preferiti dai fan di Modern Family per il suo ruolo di Phil Dunphy. Variety riferisce che era anche uno dei cinque membri del cast inclusi nel nuovo contratto da 500.000 dollari ad episodio per la stagione 9 e 10. Come Bowen e Vergara, il suo stipendio per la stagione 11 è sconosciuto. Nel 2017, Forbes ha riferito che Burrell è il sesto attore più pagato in TV con un patrimonio netto di 13,5 milioni di dollari.

Jesse Tyler Ferguson

Ferguson interpreta il fratello di Claire e il marito di Cameron Mitchell. È anche incluso nei cinque membri del cast che sono stati pagati 500.000 dollari a episodio per la stagione 9 e 10, secondo Variety. Il suo stipendio per la stagione 11 è sconosciuto e nel 2017, Forbes ha classificato Ferguson al 10° tra gli attori televisivi più pagati, con un patrimonio netto di 10 milioni di dollari.

Eric Stonestreet

Stonestreet interpreta Cameron Tucker, il marito di Mitchell. Secondo Variety, è stato l'ultimo attore incluso nei cinque membri del cast che hanno firmato accordi per ricevere 500.000 dollari a episodio nel 2017. L'accordo era per la stagione 9 e 10, quindi non è chiaro se Stonestreet guadagni lo stesso importo per la stagione 11. Stonestreet è stato anche incluso nella lista di Forbes degli attori televisivi più pagati nel 2017 con un patrimonio netto di 11 milioni di dollari.

Ed O’Neill

O'Neill è il patriarca del cast di Modern Family, ovvero Jay Pritchett, il marito molto più anziano di Gloria e il padre di Claire e Mitchell. Variety ha riferito che O'Neill ha guadagnato uno stipendio più alto rispetto al resto del cast di Modern Family dalla prima stagione a causa della sua riconoscibile carriera. Non si conoscono bene le cifre, ma sicuramente guadagnava più di 500.000 dollari a episodio quando gli altri membri del cast ne stavano guadagnando solo 350.000 dollari.

Rico Rodriguez, Nolan Gould, Sarah Hyland e Ariel Winter

Questi quattro personaggi hanno interpretato rispettivamente Manny, il figlio di Gloria e il figliastro di Jay e i tre figli Dunphy. Secondo Variety tutti gli attori che interpretato i ragazzi dello spettacolo sono stati inclusi in un secondo livello di stipendio, che è inferiore a quello degli adulti. Come i cinque membri del cast menzionati in precedenza, Variety ha riferito nel 2017 che Rodriguez e gli altri giovani attori hanno ricevuto aumenti di stipendio per le ultime stagioni dello show. Secondo Celebrity Net Worth, hanno firmato un accordo per ricevere 125.000 dollari a episodio nel 2018, che era molto più del precedente stipendio di 75.000 dollari a episodio.

Per quanto riguarda gli attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.