Modern Family, quando Sofia Vergara sconfisse una grave malattia: la storia

Era il 2009 quando venne messa in onda per la prima volta la comedy televisiva Modern Family. Da allora sono passati 12 anni e ben 11 stagioni che hanno appassionato, divertito ed emozionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

La serie mette in mostra i differenti stili di vita della maggior parte delle famiglie moderne degli Stati Uniti e proprio per il suo realismo e la sua capacità comunicativa, la serie ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti, tra cui molti Emmy, alcuni Golden Globe e il prestigioso Peabody Award. Nonostante ciò, non tutti i protagonisti della serie hanno avuto una vita semplice. Vi abbiamo già parlato dei problemi familiari di Ariel Winter e oggi vi chiediamo: sapevate che Sofia Vergara ha dovuto lottare contro una grave malattia che rischiava di allontanarla dalla recitazione?

Sofía Vergara ha sempre dimostrato di avere a cuore la lotta contro il cancro perché lei stessa ha avuto un tumore alla tiroide anni fa e l'attrice è consapevole che si tratta di una malattia così terribile "che tutti dovremmo aiutare, anche chi non ci è mai passato". Alla Vergara il tumore era stato diagnosticato all'età di 28 anni. In un'intervista passata aveva dichiarato:

"Non ho mai fatto uso di droghe né fumato. E non mangio carne rossa. Mi sentivo completamente sana, e improvvisamente mi sento dire che ho il cancro? Ho avuto tanta paura. Ho pensato subito a mio figlio (Manolo)".

Sebbene l'attrice non abbia, fortunatamente, problemi da anni, resta comunque molto vicina alle associazioni che si battono per trovare la cura contro il cancro. Per quanto riguarda gli altri attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.