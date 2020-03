Da Modern Family a Raised by Wolves: Julie Bowen protagonista della nuova comedy CBS

A circa un mese di distanza dalla messa in onda dell'episodio finale di Modern Family, Julie Bowen ha firmato un nuovo contratto con CBS per il ruolo da protagonista in Raised By Wolves, nuova serie comedy multi-camera dai creatori di Will & Grace Max Mutchnick e David Kohan.

Da non confondere con lo show dallo stesso nome sviluppato da Ridley Scott in esclusiva per HBO Max, la sitcom vedrà l'attrice nei panni di Frankie Wolfe, una manager di grande successo fieramente indipendente il cui mondo viene sconvolto quando decide per la prima volta di lasciare entrare qualcuno nella sua vita: una bambina di 11 anni che adotta e cresce con l'aiuto della sua fragile ed esaurita sorella.

Secondo quanto riportato da Deadline, CBS e Universal TV hanno proposto all'attrice due volte vincitrice dell'Emmy un contratto di prima fascia da 250.000 dollari a episodio. La Bowen parteciperà dunque alla prima comedy multi-camera dopo aver recitato solamente in single-camera come Modern Family (di cui ha diretto due episodi), Jake in Progress e Weeds, oltre a show quali Ed, Boston Legal, ER e Lost.

L'episodio pilota di Raised by Wolves sarà diretto da James Burrows, frequente collaboratore di Mutchnick e Kohan che ha lavorato alle loro Will & Grace e Partners come regista e produttore esecutivo.