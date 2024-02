Modern Family, la reunion del cast ai SAG Awards vi farà commuovere

L'ultima edizione dei SAG Awards ha regalato al pubblico più di un "momento nostalgia": non soltanto le reunion del cast di Breaking Bad e de Il Diavolo Veste Prada, ma anche quella dei protagonisti di Modern Family, una delle serie comedy più amate di sempre.

Gli attori principali di Modern Family sono saliti sul palcoscenico dello Shrine Auditorium di Los Angeles per presentare il premio al "Miglior cast in una serie comedy", poi vinto da The Bear. Non si tratta della prima reunion del gruppo di attori, ma la prima dopo tanto tempo in cui Sofìa Vergara (tra l'altro reduce dal grande successo della serie Griselda, di cui è protagonista), Ed O'Neill, Ty Burrell, Julie Bowen, Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson erano presenti contemporaneamente.

Modern Family ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo 15 anni fa, per concludersi - dopo 11 stagioni - nel 2020. Il cast, quattro volte vincitore proprio del premio che ha presentato sabato sera, si è quindi riunito per onorare un nuovo gruppo d'attori, protagonista di una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni. "Questo per davvero... per davvero fa riaffiorare dei ricordi. Ragazzi, non vi era mancato?", ha detto Ty Burrell.

Gli attori dello show creato da Christopher Lloyd e Steven Levitan nell'ormai lontano 2009, hanno interagito sul palcoscenico in un divertente botta e risposta, "ricalcando" gli atteggiamenti tipici dei personaggi che avevano un tempo interpretato all'interno della serie. Un momento divertente e, tanto per il pubblico quanto per gli stessi protagonisti della scena, a suo modo toccante ed emozionante.