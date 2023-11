Modern Family, alla reunion c'erano tutti...tranne un volto amatissimo!

Il cast di Modern Family di nuovo insieme! Sofia Vergara, iconica interprete di Gloria, ha condiviso sui suoi social i dietro le quinte della prima riunione del cast dell'amatissima serie cult di ABC

Nella foto condivisa dall'attrice ci sono quasi tutti: tra i tanti interpreti di Modern Family vediamo Julie Bowen, Sarah Hyland, Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Ariel Winter, Rico Rodriguez, Ed O' Neill, Nolan Gould. Ma proprio tra i principali protagonisti c'è un'assenza che salta all'occhio: quella di Ty Burrell, interprete del personaggio di Phil.

Davanti a questa assenza importante, il cast di Modern Family ha trovato una soluzione esilarante per fare in modo che nella foto della riunione non manchi nessuno: nel post di Vergara li vediamo posare tutti insieme con una foto di Ty Burrell nei panni di Phil Dunfy. Dalle stories dell'attrice colombiana assistiamo ad altre dimostrazione di affetto verso Burrell, con il cast che urla "Ci manchi Ty!" e "ti voglio bene papà" rivolgendosi alla foto dell'attore, prontamente appesa in cima al camino.

Tra gli altri attori del cast che hanno condiviso foto della reunion ci sono anche Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson. Stonestreet ha messo un paio di foto commentando anche l'assenza di Burrell: "Per 11 anni abbiamo scattato foto di famiglia per Modern Family e senza perdermene una, dicevo sempre "Adesso facciamone una senza Ty". Ieri sera Ty non è riuscito ad esserci alla nostra riunione improvvisata, così ho dovuto portare la sua foto preferita di Phil così da poterne "fare una senza Ty".

Il cast ha da sempre un legame molto forte, tant'è che fin dalla prima stagione si parla di un accordo particolare tra gli attori di Modern Family, che non distingue tra protagonisti e non protagonisti. Le foto di questa "reunion improvvisata" confermano questo legame e ci mostrano una famiglia moderna più affiatata che mai.