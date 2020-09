Modern Family, reunion a sorpresa della famiglia Pritchett ad America's Got Talent

Partecipare a una sitcom duratura e amata come Modern Family è una cosa che lascia il segno non solo nella vita professionale dei protagonisti, ma anche in quella privata: in dieci anni di riprese non è difficile che si creino rapporti solidi e sinceri come quello tra Sofia Vergara ed Ed 'O Neill.

L'ennesima dimostrazione di ciò è avvenuta di recente in un contesto estraneo a Modern Family, vale a dire America's Got Talent: uno degli ultimi episodi del celebre talent show americano ha visto infatti una sorpresa Sofia Vergara (membro della giuria nonché indimenticabile Gloria Pritchett dello show targato Fox) accogliere in videoconferenza una sua vecchia conoscenza.

Parliamo di Ed 'O Neill, che in Modern Family ha dato volto per ben 11 stagioni al marito di Gloria, Jay Pritchett: "Spiegami come hai fatto ad ottenere il lavoro perfetto per te: tu stai seduta e gli altri fanno tutto il lavoro" ha immediatamente cominciato a scherzare l'attore, apparso a sorpresa durante una sessione di Questions&Answers con gli spettatori di America's Got Talent e facendosi annunciare come "Ed dalle Hawaii".

"Dio è sempre stato tanto buono con me" ha risposto Vergara tra le risate dei suoi colleghi, che hanno poi appreso da 'O Neill come l'attrice fosse solita rendersi protagonista di improbabili cadute sul set di Modern Family. Per ora tutto qui, dunque, ma non è certo che in futuro non possa esserci una reunion in piena regola: lo scorso aprile l'autore Christopher Lloyd aprì ad un possibile spin-off di Modern Family.