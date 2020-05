Modern Family, Sarah Hyland stravolge il look: 'l'ho fatto tutto da sola!'

Dopo l'attesissimo finale di stagione e il commosso addio a Modern Family per i membri del cast è tempo di risposo e se c'è chi si rilassa a bordo piscina come Sofia Vergara, altri hanno deciso di cambiare drasticamente il proprio look: è questo il caso di Sarah Hyland che sembra quasi irriconoscibile.

Nelle ultime ore la star appena ventinovenne della serie ABC ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram una foto del suo nuovo taglio di capelli... E non solo!

Negli anni i capelli castani, insieme alla passione per la moda, sono stati il tratto distintivo del suo personaggio Haley, così come per Gloria l'accento spagnolo e per Alex (Alex Winter) lo studio e l'intelligenza.

"Volevo fare come gli altri e sperimentare cose nuove in questa quaran-TNT. Ho fatto tutto da sola e sono molto orgogliosa di me stessa".

Il post, che troverete in calce, è stato immediatamente preso d'assalto dai suoi follower che hanno commentato entusiasti per l'eccellente, ma soprattutto improvviso, restyling.

Nell'ultimo mese abbiamo assistito alla conclusione dell'amatissima sitcom e, tra qualche lacrima e molte risate, abbiamo detto addio anche ad un altro cult del piccolo schermo. Purtroppo la stessa Hyland ha confidato di non essere soddisfatta del finale di Modern Family, o almeno non del tutto, mentre se non volete perdere le ultimissime dal set vi suggeriamo le recenti dichiarazioni del co-creatore Christopher Lloyd su un possibile spin-off di Modern Family.