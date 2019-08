Modern Family: la serie si avvia alla conclusione, Ty Burrell esprime la sua gratitudine

Al red carpet dei TCA del network americano Fox, Ty Burell, interprete dell'esilarante Phil Dunphy in Modern Family, ha raccontato come ci sente a dover dire addio a una serie che per 11 anni è stata la sua quotidianità.

La produzione dell'ultima stagione di Modern Family è appena iniziata, ma la fine dello show si fa sempre più vicina.

Ai TCA di Fox, a cui ha partecipato per promuovere Duncanville, la nuova serie animata di cui farà parte, Ty Burrell è stato intervistato da Entertainment Tonight, e ha rivelato che, nonostante tutto, al momento sono ancora i sentimenti positivi a prevalere.

"Non si tratta di malinconia... Credo che ora sia più che altro profonda gratitudine. Tutti ci sentiamo davvero fortunati di aver fatto parte di uno show che abbiamo genuinamente amato, così come per le persone che ci lavoravano" ha dichiarato l'attore.

"Anche solo poter lavorare così a lungo con delle persone che davvero apprezzi e che ti piace avere intorno, stimola un ambiente creativo. È ancora un ambiente davvero creativo [adesso che stiamo arrivando alla fine]"

E anche se sa che il momento di salutare tutti sul set arriverà presto...

"Con il procedere della stagione, l'atmosferà si farà probabilmente più agrodolce, ma per ora il morale è ancora al massimo".

Ma quando gli chiedono se è al corrente di cosa accadrà nel series finale, risponde: "Non so come si concluderà la serie... Potrebbe esserci anche un incidente stradale con tanto di esplosione, chi può dirlo!"

L'ultima stagione di Modern Family andrà in onda dal 25 settembre su ABC.