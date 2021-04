Modern Family, la serie doveva essere diversa: ecco chi doveva interpretare Jay

Modern Family è una serie televisiva creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan e andata in onda dal 2009 al 2020 per un totale di undici stagioni. La sitcom, realizzata con la tecnica del falso documentario, racconta le vicende di una grande famiglia composta da tre nuclei legati tra loro che non corrisponde ai canoni tradizionali.

Modern Family offre un realistico scorcio sulla figura, sempre soggetta a mutamento, della famiglia occidentale contemporanea, composta da personaggi che presentano caratteristiche caratteriali, sessuali, etniche e culturali diverse. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti figurano ventidue premi Emmy, di cui cinque per la miglior serie commedia, e un Golden Globe per la miglior serie commedia o musicale. Ma sapevate che inizialmente doveva esserci un altro attore per interpretare Jay Pritchett?

Ed O’Neill è Jay Pritchett e fin qui non ci sono dubbi. Viene davvero molto difficile immaginare un altro attore che interpreta quel ruolo, ma in realtà, l’attore rischiava di perdere quella parte. I produttori avevano inizialmente considerato Craig T. Nelson come elemento di spicco della famiglia Pritchett, ma Nelson avrebbe voluto più soldi per il ruolo di quanto i produttori volessero dargli. Alla fine Nelson se ne andò e gli autori sono tornati da O’Neill senza rimpianti. Considerando il successo della serie anche grazie all'interpretazione di O'Neill bisogna ammettere che la scelta presa dagli autori è quella migliore.

Per quanto riguarda gli attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.