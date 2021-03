Modern Family, un simpatico retroscena dietro i nomi di Claire e Sofia: scopritelo!

Modern Family è stata trasmessa per la prima volta nel 2009 dalla ABC e dopo 11 stagioni è giunta al termine senza, però, smettere di regalarci risate e divertimento. Undici stagioni all’attivo non sono poche e mantenere così in forma una comedy non è assolutamente facile.

Undici stagioni significano anche tante curiosità, quindi se amate i Phil, Claire, Gloria, Jay, Mitch, Cam e tutti gli altri ecco a voi un interessante retroscena riguardante i nomi di Claire e Sofia.

Nella serie, infatti, Claire è la figlia di Jay mentre Sofia è il nome dell’attrice che interpreta Gloria, la moglie di Jay. Questi nomi non sono casuali, ma si riferiscono a dei nomi presenti nella vita reale di uno degli attori di Modern Family.

Stiamo parlando proprio dell’attore che interpreta il capofamiglia Pritchett, Ed O’Neill, il quale ha due figlie i cui nomi sono proprio Claire e Sophia. Quest'ultima crea una piccola differenza con il nome di Sofia Vergara che non presenta la "ph", ma sono comunque due declinazioni dello stesso nome.

Non si sa se la scelta dei nomi da parte della produzione sia stata casuale, per semplicità mnemonica o per decisioni dello stesso attore, ma vuol dire che era destino che Claire e Sofia facessero parte della vita di Ed O'Neill anche all'interno della celebre serie televisiva.

Per quanto riguarda gli altri attori di Modern Family, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.