Modern Family, la tenera reunion tra Claire e Mitchell in un nuovo post Instagram

L'atmosfera in questo caso era un po' più intima e raccolta rispetto a quella del picnic del cast di Modern Family, ma due protagonisti della popolare sitcom si sono nuovamente incontrati nei giorni scorsi e hanno celebrato l'evento sui social. Si tratta di Julie Bowen e Jesse Tyler Ferguson, che hanno interpretato i fratelli Claire e Mitchell.

L'immagine, pubblicata da Julie Bowen sul suo profilo Instagram e visibile anche in calce alla notizia, mostra i due attori sorridenti e abbracciati, con una didascalia che recita: "Siamo davvero felici. Ho adorato rivedere mio fratello oggi."

Modern Family si è conclusa da poco più di un anno, dopo 11 stagioni. Gli attori del cast sono sempre in ottimi rapporti, tanto che la stessa Julie Bowen condivide i post in occasione del compleanno di quelli che sono i suoi figli sullo schermo. Sarah Hyland, l'interprete di Haley, la definisce "la mia seconda mamma".

Mentre è in arrivo la linea di lingerie di Sofia Vergara, nei mesi scorsi abbiamo appreso di una nuova sitcom che vedrà di nuovo insieme proprio Sarah Hyland e Ty Burrell, suo padre Phil Dunphy in Modern Family. Non sono in programma invece, almeno per il momento, revival dello show, anche se il creatore Christopher Lloyd non sembra escludere del tutto l'eventualità per il futuro.