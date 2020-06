Modern Family e The Big Bang Theory tornano su Mediaset! Ecco la data

Durante questi mesi di quarantena Mediaset ci ha spesso tenuto compagnia riproponendoci le saghe più amate, da Harry Potter a Il Signore degli Anelli, passando per Twilight e Hunger Games. Ora, però, è tempo di pensare a regalare agli spettatori qualche ora di spensieratezza pomeridiana con sitcom amatissime come Modern Family.

Italia 1 in particolare, d'altronde, ha nel corso degli anni svolto un ruolo fondamentale nel far conoscere agli italiani le migliori serie comedy d'oltreoceano, tra una How I Met Your Mother, una The Big Bang Theory e tante altre ancora.

Proprio The Big Bang Theory fa parte dunque di un trittico d'eccellenza che sta per sbarcare nei pomeriggi della seconda rete Mediaset: dal prossimo 8 giugno Italia 1 trasmetterà infatti, oltre alle avventure di Sheldon e colleghi, anche gli episodi di Modern Family e di La Vita Secondo Jim.

Sarà la serie sulla famiglia Pritchett e derivati ad aprire le danze alle 15:15, partendo dai primi due episodi della prima stagione; a ruota seguiranno quindi alcuni episodi di The Big Bang Theory, Due Uomini e 1/2 e La Vita Secondo Jim. Niente male per un pomeriggio di relax, non trovate?

Christopher Lloyd, intanto, ha recentemente detto la sua sulla possibilità di dare uno spin-off a Modern Family; Sarah Hayland, invece, si è detta poco soddisfatta del suo finale in Modern Family.