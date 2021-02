Modern Love 2, svelato il cast stellare che comprende anche Kit Harington e Anna Paquin

La prima stagione della serie antologica Modern Love ha debuttato nel 2019 ed è stata un successo su Amazon Prime Video che oggi ha annunciato il cast della seconda stagione che si preannuncia ricca di star.

Kit Harington, che è appena diventato papà è tra i nomi di punta dello show, con Anna Paquin e Minnie Driver. Ma sono solo tre dei 29 attori che faranno parte del cast.

A loro si uniranno Gbenga Akinnagbe ("The Deuce"), Susan Blackwell ("Madam Secretary"), Lucy Boynton ("Bohemian Rhapsody"), Tom Burke ("Mank"), Zoe Chao ("Love Life"), Maria Dizzia ("Orange is the New Black "), Grace Edwards, Dominique Fishback ("Judas and the Black Messiah"), Kathryn Gallagher (" Jagged Little Pill "), Garrett Hedlund ("Mudbound"), Telci Huynh ("God Friended Me"), Nikki M. James ("Book of Mormon"), Aparna Nancherla ("Corporate"), Larry Owens ("High Maintenance"), Zane Pais ("Room 104"), Isaac Powell ("Dear Evan Hansen"), Ben Rappaport ("For the People"), Milan Ray ("Troop Zero"), Jack Reynor ("Midsommar"), Miranda Richardson ("Stronger"), Marquis Rodriguez ("When They See Us"), James Scully ("You"), Zuzanna Szadkowski ("Gossip Girl"), Lulu Wilson (" The Glorias "), Don Wycherley ("Wild Mountain Thyme") e Jeena Yi ("Unbreakable Kimmy Schmidt").

Modern Love esplorerà l'amore in tutte le sue forme, quelle più complicate e quelle più belle. Ispirata alla famosa colonna del New York Times dedicata alla posta del cuore, ogni episodio racconta una storia, la seconda stagione è stata girata ad Albany, New York City, Schenectady e Troy, New York e Dublino, Irlanda.

John Carney è scrittore, regista, produttore esecutivo e showrunner della serie. Dirigeranno gli episodi anche John Crowley ("Brooklyn"), Marta Cunningham ("Insecure") Jesse Peretz ("Glow") e Andrew Rannells ("Black Monday") con Celine Held e Logan George ("Topside") Co-registi di un episodio.

"Siamo così entusiasti di dare vita a una seconda stagione di questa serie e dare l'opportunità di far luce su ciò che conta di più", ha detto Carney. "Con così tanta incertezza nel nostro mondo attuale, queste storie portano verità e amore alle persone di tutto il mondo, e sono così grato di essere parte di tutto questo."



Leggete la nostra recensione della prima stagione di Modern Love e fateci sapere che cosa ne pensate di questo cast stellare nei commenti!