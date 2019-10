Modern Love: Anne Hathaway spiega cosa può rovinare un primo appuntamento

Modern Love è una serie antologica che esplora il mondo degli appuntamenti e delle relazioni. Ambientato a New York, lo show prodotto da Amazon prova a mostrare una sua visione dell'amore nel mondo moderno. Ma quali sono gli atteggiamenti che possono rovinare un primo appuntamento? Anne Hathaway e il resto del cast hanno provato a rispondere.

Per Hathaway, una buona regola è quella di essere partecipi. "Posa quel maledetto telefono. Sei con me, stiamo passando del tempo insieme, metti via il telefono", ha dichiarato l'attrice ai microfoni di TV Guide. Una cosa che proprio non sopporta, inoltre, è l'alito cattivo.

Andrew Scott ha rivelato che preferisce la compagnia di persone divertenti e che non ama quando ci si comporta male con i camerieri, parere condiviso da Brandon Kyle Goodman: "Se sei cattivo con il cameriere, via!".

Cristin Milioti e Laurentiu Possa non riuscirebbero a trascorrere una serata con una persona "arrogante". Trovate il resto delle opinioni nel video in cima all'articolo.



Modern Love è basata sulla celebre colonna del New York Times e dell'omonimo podcast settimanale ed è presenta un cast stellare. La serie è composta da otto episodi, disponibili dal 18 ottobre su Amazon Prime Video. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Modern Love.