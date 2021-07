Modern Love, Kit Harington flirta con Lucy Boynton nel trailer ufficiale della stagione 2

Dopo le prime foto di Kit Harington in Modern Love 2, Amazon Prime Video ha diffuso in rete il trailer ufficiale della seconda stagione della serie antologica basata sui fatti reali raccontati nella celebre rubrica settimanale del New York Times.

"In questa stagione, l'amore infrange tutte le regole", si legge nella sinossi ufficiale. "Una vecchia fiamma si è riaccesa. Una sfida amici vs amanti. Una ragazza notturna e il suo day boy. Una storia d'amore con l'ex di un ex. Un'avventura di una notte. Una promessa impossibile. Il fantasma di un amante perduto. Un'esplorazione della sessualità."

Composta da otto episodi, la seconda stagione di Modern Love dà vita a una raccolta di storie su relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni. Ogni puntata mostra l'amore in tutte le sue forme complicate e bellissime, tutte ispirate agli eventi reali dell'omonima rubrica del New York Times.

Il cast della nuova stagione include la star di Game of Thrones Kit Harington, Lucy Boynton, Gbenga Akinnagbe, Tom Burke, Zoë Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodriguez e Lulu Wilson.+

Tutti gli episodi di Modern Love 2 saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 13 agosto. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Modern Love 2.