Modern Love, prime foto della stagione 2: c'è anche Kit Harington!

Dopo il successo della prima tranche di episodi, Amazon ha deciso di rinnovare Modern Love per una seconda stagione che ci porterà ancora una volta a fare i conti con la complessità delle relazioni nel mondo attuale.

Proprio nelle scorse ore la piattaforma streaming ha deciso di rilasciare le nuove immagini ufficiali di questa serie antologica che avrà come protagonisti tra gli altri, l'ex star di Game of Thrones Kit Harington, Anna Paquin e Minnie Driver. Il cast è formato da un cast di 29 attori più o meno famosi che hanno lavorato in vari set sparsi tra Stati Uniti, Irlanda ed Inghilterra.

Ispirato alla celebre rubrica del New York Times, Modern Love esplora l'amore in tutte le sue forme e ciascun episodio racconterà proprio una delle storie presentata in queste colonne del noto quotidiano americano. Lo scorso maggio 2021, attraverso un post sui suoi profili social, Amazon ha fatto sapere che i nuovi episodi di Modern Love saranno rilasciati il prossimo 13 agosto 2021. Dunque a più di due anni di distanza da quando è stata rilasciata la prima stagione, che ricordiamo è stata pubblicata il 4 giugno 2019.

Riuscirà questo nuovo cast a bissare il successo di Anne Hatheway, Dev Patel e gli altri? Per scoprirlo non ci resta che attendere!