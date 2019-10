Modern Love: la serie è stata rinnovata per una seconda stagione

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Modern Love, la serie antologica di Amazon è un esperimento ben riuscito. Anche la risposta del pubblico è stata positiva, tanto che la multinazionale di Jeff Bezos ha deciso di rinnovarla per una seconda stagione.

La notizia arriva dopo appena una settimana dalla messa in onda delle otto puntate ispirate all'omonima colonna presente sul New York Times: ogni episodio infatti racconta una delle diverse storie presenti sulle pagine del famoso giornale. Ecco le parole di Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios: "Dal suo debutto, avvenuto la scorsa settimana, le reazioni degli spettatori nei confronti di Modern Love sono state incredibili. È una serie molto emotiva e affettuosa, ogni episodio ti emoziona in modo diverso, quindi siamo entusiasti di poter far conoscere ai nostri spettatori altre bellissime storie di amore, amicizia e di vita familiare in Modern Love".

Non sappiamo ancora chi troveremo nel cast della seconda stagione, per adesso ad essere stati riconfermati sono i produttori esecutivi John Carney, Todd Hoffman, Trish Hofman e Anthony Bregman. Se invece non conoscete ancora lo show vi presentiamo il primo trailer di Modern Love, serie TV con protagonista Tina Fey, Anne Hathaway, Andrew Scott, Dev Patel e Andy Garcia.