Modern Love: vediamo il primo trailer della serie con Anne Hathaway

La serie TV presa dalla colonna del New York Time e prodotta da Amazon si mostra per la prima volta ai fan con un trailer e un'intervista ad Anne Hathaway. Durante un panel del Television Critics Association, l'attrice ci parla del suo ruolo in Modern Love.

Nella serie antologica, il personaggio di Anne Hathaway sarà ispirato alla scrittrice Terri Cheney e soffrirà di bipolarismo: "La mia storia si chiamerà Take Me as I am e interpreto una donna che sta imparando come trovare l'amore e sta cercando di accettare il suo bipolarismo. Mi sono sentita onorata per essere stata scelta per questo ruolo. Il mese dopo le riprese ero a pezzi, ma questo mi ha fatto capire cosa provano le persone che soffrono di questo disturbo".

Spiega inoltre quale sarà l'evento principale della puntata dedicata a lei: "Questa ragazza è rimasta incinta e l'unica persona che le rimarrà vicina sarà il portinaio del suo palazzo, tra i due si creerà un legame del tipo padre e figlia".

Insieme a lei troveremo Gary Carr, già conosciuto per il suo ruolo in Downton Abbey. Essendo una serie antologica, il cast è molto esteso, se volete sapere i nomi di tutti gli attori presenti ecco l'elenco del cast di Modern Love.

Vi ricordiamo che Modern Love non è l'unica serie made by Amazon in uscita, il colosso dell'e-commerce sta puntando molto sugli show originali, infatti tra poco più di un mese i fan potranno vedere una nuova opera con protagonista Orlando Bloom e Cara Delevingne, se siete curiosi ecco il trailer di Carnival Row.