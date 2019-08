La vita moderna di Rocko: nello speciale su Netflix ci sarà un personaggio transgender

Il prossimo speciale revival su Netflix di La vita moderna di Rocko, serie animata di Nickelodeon, conterrà un personaggio transgender. Lo speciale sarà disponibile venerdì e durerà 45 minuti, con il titolo La vita moderna di Rocko: Attrazione statica. In Italia lo show animato è andato in onda dal 1998 su Rai 2 e Rai Sat 2.

Il revival, secondo quanto riferisce Entertainment Weekly, vedrà il personaggio di Ralph Bighead diventare Rachel.

La vita moderna di Rocko: Attrazione statica vedrà Rocko, Heffer e Filburt tornare dallo spazio, dove si sono recati nel finale originale della serie negli anni '90.

Quando atterreranno sulla Terra dovranno affrontare un mondo profondamente cambiato.



"Quando ho iniziato a scrivere Attrazione statica ho iniziato davvero ad aggrapparmi all'idea del cambiamento e al modo in cui la società è cambiata, a ciò che è accaduto negli ultimi vent'anni, allo sviluppo dei nostri personaggi e al modo in cui avrebbero reagito al cambiamento" ha spiegato Joel Murray, creatore della serie, che prestò la voce a Ralph e ora la presterà anche a Rachel nel doppiaggio originale:"Sembrava naturale, perché non si trattava solo di cambiamento, ma di qualcuno che trovava sé stesso e che faceva questa scelta coraggiosa per affrontare quel cambiamento".

Lo speciale vede Rocko e i suoi amici in missione per salvare lo spettacolo preferito di Rocko, The Fatheads, creato da Rachel. La dinamica li vedrà scontrarsi con Rachel, che ora lavora ad un camion di gelati con il tema The Fatheads.

"I personaggi più giovani accettano immediatamente Rachel, riconoscendo che è ancora loro amica" ha dichiarato Nick Adams, capo rappresentante del GLAAD.

Lo show, inizialmente pensato per il canale di Nickelodeon, riporterà tutti i personaggi classici del passato e ne introdurrà di nuovi. Su Nickelodeon sbarcherà invece Garfield in una serie tv, che si aggiunge al rinnovo di SpongeBob.