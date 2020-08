Agents of SHIELD, Marvel ha impedito l'esordio di uno storico villain degli Avengers

Intervistati da AV Club in occasione della messa in onda del finale di Agents of SHIELD negli Stati Uniti, i produttori esecutivi Jed Whedon e Jeffrey Bell hanno svelato alcuni retroscena sui personaggi Marvel che sarebbero potuti apparire nella serie ABC.

"Abbiamo parlato di includere Sousa sotto copertura nelle strade durante The Avengers, perché in quel film c'era anche Enver. Ma c'erano troppi problemi di timeline" ha spiegato Bell sui legami tra lo show e il MCU cinematografico.

Whedon ha poi rivelato che, prima di cambiare idea, i Marvel Studios avevano dato il via libera per l'introduzione di personaggi come MODOK, storico villain dei fumetti della Casa delle Idee: "Avevamo molte idee. Inizialmente ci è stato dato il permesso di utilizzare alcuni volti della Marvel, e abbiamo iniziato a pensare a storie basate su quei personaggi, come MODOK, ma poi hanno cambiato idea. Erano storie folli che andavano anche oltre la nostra paga, per quanto riguarda i giocattoli che avevamo a disposizione."

I due episodi conclusivi di Agents of SHIELD 7, lo ricordiamo, debutteranno in Italia rispettivamente il 21 e 28 agosto, sempre sui canali di Fox. Se avete già visto le puntate, vi rimandiamo alla citazione di Avengers: Endgame presente nel finale di stagione e al messaggio di Clark Gregg per i fan.