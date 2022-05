MODOK, Hulu cancella la serie Marvel: ecco i motivi

Nonostante il successo raccolto da MODOK, nuova serie Marvel firmata da Hulu, lo streamer ha deciso di cancellare lo show dopo una sola stagione.

Si tratta sicuramente di una notizia che era nell'aria. A un anno ormai dall'uscita della prima stagione, non c'erano notizie sull'arrivo di altri episodi. Inoltre in questo tempo molte cose sono cambiate. Infatti i Marvel Studios hanno preso il controllo della produzione di serie ambientate nel Marvel Cinematic Universe, con la Marvel Television che è stata incorporata nella società più grande. Una situazione che ha portato alla cancellazione di molte serie Marvel di Hulu ancora prima della messa in onda o dell'inizio della produzione: pensiamo ad esempio a New Warriors, Howard the Duck e Tigra & Dazzler. A resistere sono state solo MODOK e Hit-Monkey.

A confermare quanto detto in precedenza è stato proprio capo dei contenuti di Hulu, Craig Erwich, che ha messo in dubbio l'arrivo di qualsiasi futuro contenuto Marvel sulla piattaforma. Secondo quanto riportato da Erwich Hulu non ha annunci da fare in merito ai rinnovi per MODOK e Hit-Monkey. "La Marvel e il team prenderanno le decisioni per quel franchise e quel marchio", ha chiarito semplicemente il capo dei contenuti Hulu.

Cosa ne pensate della cancellazione della serie con Patton Oswalt? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco la nostra recensione di MODOK.