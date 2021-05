MODOK, grazie a Instagram potete trasformarvi nel villain Marvel

Disney e Marvel sanno benissimo come coinvolgere i propri fan all'uscita di un nuovo show, anche (e forse soprattutto) quando si tratta di un prodotto riguardante un personaggio meno noto e proprio per questo ancor più bisognoso di supporto: è il caso di MODOK, protagonista dell'omonima serie Hulu.

MODOK ha esordito proprio in questi giorni sulla nota piattaforma streaming (debuttando invece in Italia su Disney+ nel catalogo Star): per celebrare l'evento, dunque, Marvel ha deciso di spingere l'acceleratore sul fattore social per pubblicizzare il più possibile la sua nuova serie.

Su Instagram ha dunque fatto la sua comparsa un filtro personalizzato che ci permette di trasformarci in MODOK in qualunque momento della giornata, con risultati già visibili tra storie e reel presenti sul noto social. Un modo sicuramente efficace per diffondere il più rapidamente possibile la notizia dell'arrivo dello show su Disney+!

MODOK, ricordiamo, è un supercriminale che cerca di fare il possibile per gestire la sua famiglia e la sua attività: nel cast della serie, oltre al protagonista Patton Oswalt, sono presenti anche Aimee Garcia, Ben Schwartz, Melissa Fumero, Wendi McLendon-Covey, Beck Bennett, Jon Daly e Sam Richardson. Pensate di dare una possibilità al nuovo show Disney? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un'esilarante foto di Patton Oswalt con il costume di MODOK.