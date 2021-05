MODOK sarà legata al MCU? Risponde lo showrunner Jordan Blum!

Il prossimo 21 maggio debutterà MODOK, la nuova serie Marvel per adulti prodotta dalla divisione televisiva della Casa delle Idee per Hulu. Si tratta di una produzione realizzata in stop-motion che ci porterà nella quotidianità di uno dei più bizzarri villain che sarà interpretato da Patton Oswalt.

In molti si domandano se questo nuovo show entrerà a far parte del più ampio Marvel Cinematic Universe ma, a detta dello showrunner questo non accadrà. L'universo narrativo di MODOK è stato infatti chiamato Terra-1226 e non ha nulla a che vedere con ciò che fin qui abbiamo conosciuto.

"Sì, siamo in un universo tutto nostro. Penso che [la serie animata su] Harley Quinn rappresenti un ottimo esempio di una situazione alla 'Non siamo parte dei film ma siamo fighi lo stesso'. La Marvel ha un database di tutti gli universi nel Multiverso, c'è una persona che lo gestisce, e mi hanno permesso di scegliere il numero del nostro universo. Il nostro universo ha la numerazione del compleanno di mio figlio, 12/26. Questo è il nostro posto nel Multiverso, ed è fantastico".

Jordan Blum ha aggiunto che nonostante tutto, Feige ha supportato moltissimo il suo lavoro:

"Hanno compreso e supportato il nostro lavoro e sono stati molto felici con il team creativo. Penso che abbiano visto che eravamo molto rispettosi di tutto ciò che è avvenuto nei fumetti. Ci hanno permesso di lavorare alla nostra creatura, e non ci hanno dato particolari direttive. Era tutto un 'State andando bene, continuate pure'".

Nel corso della medesima intervista a comicbook.com tra l'altro, lo showrunner di MODOK ha speso anche parole eccezionali per Hit-Monkey.