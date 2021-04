MODOK, la nuova serie animata Marvel debutta anche in Europa: ecco quando

Con la pubblicazione del primo trailer di Modok avevamo scoperto la data di uscita negli Stati Uniti della nuova serie animata Marvel, e si aspettavano notizie per quanto riguarda l'Europa. Il debutto è fissato per lo stesso giorno: il 21 maggio, infatti, oltre che negli USA su Hulu, sarà visibile anche nel Regno Unito su Disney+.

MODOK (che sta per Mobile Organism Designed Only for Killing) ruota intorno all'omonimo protagonista, che sarà doppiato da Patton Oswalt (Agents of SHIELD). Il cast vocale della serie sarà di prim'ordine, dal momento che saranno in MODOK Jon Hamm e Whoopi Goldberg, oltre a Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Ben Schwartz (Parks and Recreation) e Aimee Garcia (Lucifer).

Nel nuovo show il villain MODOK dovrà affrontare le conseguenze della crisi della sua organizzazione criminale, chiamata AIM (Advanced Idea Mechanics). Sarà costretto a vendere l'attività dopo numerosi tentativi falliti di superare in astuzia i supereroi Marvel. Per ritornare ai vertici, dovrà fare affidamento sulla sua vecchia nemesi, la scienziata pazza della AIM Monica Rappaccini (doppiata da Wendi McLendon-Covey), su Super Adaptoid (Jon Daly) e sull'apicoltore Gary (Sam Richardson).

Oltre che nella vita professionale, MODOK si sentirà anche minacciato nella vita familiare, a causa di sua moglie Jodie (Aimee Garcia) e del suo crescente successo come blogger e influencer.

La nuova serie MODOK è diretta da Alex Kamer e Eric Towner.