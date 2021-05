MODOK, guardate l'esilarante foto di Patton Oswalt con il costume del villain

Da domani su Disney+ sarà possibile vedere la nuova serie animata per adulti targata Marvel M.O.D.O.K. con protagonista Patton Oswalt nei panni del celebre villain. E tale espressione non potrebbe essere più azzeccata considerando il costume che ha dovuto indossare l'attore...

Sarà anche una serie animata, ma per il nuovo prodotto di Marvel Television, M.O.D.O.K., sono stati realizzati dei veri e propri costumi che gli attori hanno dovuto realmente indossare sul set.

Realizzata interamente in CGI, infatti, la serie fa uso di MoCap (Motion Capture) per far si che i movimenti dei personaggi fossero altamente realistici, ed è per questo che tra le foto condivise da Jordan Blum, co-creatore dello show, troviamo Patton Oswalt seduto su uno sgabello, con indosso il costume di M.O.D.O.K. e parte del green screen (per dare l'"effetto levitazione").

"Le performance in motion capture hanno occupato lunghe e faticose giornate, ma Patton Oswalt ha portato in vita M.O.D.O.K. proprio davanti ai nostri occhi" scrive Blum nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia, aggiungendo poi qualche altra curiosità, come il fatto che il costume di Melissa Fumero sia stato realizzato in modo tale da potersi adattare al crescente pancione della gravidanza durante tutte le riprese della prima stagione di M.O.D.O.K..

Come si legge nella sinossi ufficiale dello show: "Il supervillain megalomane M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) sta da tempo cercando di realizzare il suo sogno: conquistare il mondo. Ma dopo anni di battute d'arresto e fallimenti nella lotta ai più grandi eroi della terra, M.O.D.O.K. ha condotto la sua organizzazione malvagia, A.I.M., al fallimento. Sollevato dall'incarico di leader di A.I.M., e alle prese con un matrimonio e una vita familiare similmente in pessime condizioni, il Mental Organism Designed Only for Killing, come recita il suo acronimo, deve ora affrontare le più grandi sfide che si sia mai trovato davanti".