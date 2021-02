MODOK: ecco le prime immagini di Mr. Sinister nella nuova serie Marvel

Dopo aver visto il design del protagonista grazie alle prime immagini di MODOK, opera che farà il suo debutto su Hulu, vi segnaliamo questo tweet del creatore dello show, incentrato sul famoso personaggio di Mr. Sinister.

In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso su Twitter da @BlumJordan, creatore della serie in stop motion che sarà incentrata sulle avventure di MODOK. Insieme a varie immagini incentrate sulla figura di Mr. Sinister, Jordan Blum ha twittato questo messaggio: "Per quelli che ancora non l'hanno visto, il fantastico Mr. Sinister farà la sua comparsa in tutta la sua gloria nelle puntate di MODOK. Se cercate qualche storia con lui da leggere, vi consiglio il fumetto intitolato Hellions scritto da Zeb Wells. Una serie fantastica per i feticisti dei mantelli".

Il creatore di MODOK ha quindi discusso del design del personaggio di Mr. Sinister, commentandolo così: "È molto influenzato dal Mister Sinister di Julia ed Eric Lewald, perché siamo onesti, è il migliore".

Non resta che aspettare per scoprire quando sarà disponibile la serie in stop motion, se ancora non conoscete il personaggio dei fumetti Marvel, vi lasciamo con il nostro approfondimento su MODOK, mentre ecco un aggiornamento sullo stato dei lavori dello show incentrato sul famoso avversario degli X-Men.