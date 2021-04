MODOK, è psichedelico nei nuovi poster della serie animata Marvel

Il 21 maggio Negli Stati Uniti in alcuni paesi europei arriverà M.O.D.O.k., serie animata targata Hulu e Marvel Television la dedicata al celebre villain dei fumetti, e oggi abbiamo occasione di ammirare dei nuovi poster per il divertente show.

Lo scorso febbraio ci era stato finalmente mostrato un primo trailer per M.O.D.O.K., il progetto in stop-motion destinato maggiormente a un pubblico adulto in produzione in casa Marvel, seguito poi dalla notizia che, oltre a Patton Oswalt (che darà la voce al temibile supervillain) e ai membri del cast già annunciati, alla serie si sarebbero uniti altri pezzi grossi di Hollywood come Jon Hamm, Whoopy Goldberg, Nathan Fillion e Bill Hader.

Tuttavia, dovevamo ancora vedere dei poster ufficiali a tema, e proprio nelle ultime ore la piattaforma di streaming Hulu ci è venuta incontro condividendo, in due formati diversi, dei manifesti promozionali alquanto colorati (che trovate anche nella nostra gallery).

Sulle tinte del viola, infatti, il Mental Organism Designed Only for Killing sembra impegnato a sistemare l'insegna che raffigura proprio il suo acronimo, M.O.D.O.K., mentre nello show lo vedremo alle prese con problemi mondani e quotidiani, dal come conquistare il mondo ora che la sua organizzazione malvagia, la A.I.M. è praticamente fallita, al tentare di mettere una pezza al proprio matrimonio e alla propria vita familiare.