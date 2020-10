MODOK: ecco quando potrebbe arrivare la serie Marvel e Hulu

Continua il lavoro su MODOK, serie di Hulu : dopo aver annunciato la fine della sceneggiatura degli episodi, il produttore Patton Oswalt ha annunciato la possibile data di uscita della prima stagione dello show sul personaggio Marvel.

Il celebre attore ha recentemente partecipato ad un tour con la stampa per promuovere il suo lavoro nella serie di NBC intitolata "AP Bio", tra le domande ha cui ha risposto troviamo anche quelle incentrate sullo show incentrato su MODOK, che secondo potrebbe fare il suo debutto già nel corso dei primi mesi del 2021. Ecco come ha risposto alle richieste di informazioni dei giornalisti di Collider: "Gli episodi sono stati già scritti e registrati, adesso sono in fase di animazione, siccome abbiamo deciso di crearla in stop motion e di inserire molti dettagli nelle puntate, sembra proprio che uscirà nei primi mesi del prossimo anno, anche se non conosco ancora la data esatta".

Inoltre è stato annunciato che durante il New York Comic Con sarà presente anche un panel dedicato allo show di Hulu, dove i fan sperano di poter avere una breve anteprima della prima stagione. Infine vi segnaliamo questa notizia che ci parla dei piani di Disney per portare Hulu in Italia.