MODOK: quando esce la serie Marvel e come guardarla in streaming

MODOK (anche scritto M.O.D.O.K.) è un personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics. Il suo nome è l'acronimo di Mental (o Mobile o Mechanized) Organism Designed Only for Killing e recentemente ha visto la realizzazione di una serie animata in stop motion.

La serie è stata creata da Jordan Blum e Patton Oswalt ed è, ovviamente, basata sull'omonimo personaggio Marvel Comics. La serie è stata prodotta dai Marvel Studios attraverso Marvel Television e Marvel Animation.

Patton Oswalt interpreta M.O.D.O.K., un supercriminale che lotta per gestire la sua compagnia e la sua famiglia. Nel cast sono presenti anche Aimee Garcia, Ben Schwartz, Melissa Fumero, Wendi McLendon-Covey, Beck Bennett, Jon Daly e Sam Richardson.

La serie arriverà il prossimo 21 maggio su Hulu e, in Italia, sarà trasmessa, lo stesso giorno, in streaming sul canale Star di Disney+. Questo è l'unico modo per vedere la nuova serie Marvel in maniera legale, quindi sarete "costretti" ad attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming di Disney qualora non lo abbiate già.

Da poco sono già uscite le prime recensioni, tra cui la nostra, e sul sito raccoglitore di recensioni Rotten Tomatoes si può infatti trovare il punteggio provvisorio assegnato alla prima stagione di M.O.D.O.K. Nonostante siano poche le recensioni caricate, il voto della critica è chiaro: 100% di gradimento.

La serie animata Marvel per adulti M.O.D.O.K. è già un successo di critica, quindi non vi resta che attendere il 21 maggio per guardarla anche voi.