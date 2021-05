MODOK, lo showrunner assicura: 'Hit-Monkey sarà spertacolare'

La prossima settimana, MODOK debutterà su Hulu diventando di fatto la prima serie animata Marvel espressamente realizzata per adulti. Questo show sarebbe dovuto essere collegato ad altre produzioni prima che Howard the Duck di Tigra & Dazzler fossero cancellati.

A farle buona compagnia però ci sarà Hit-Monkey che si è salvata dopo che i Marvel Studios hanno assorbito la Marvel Television, in questa massiccia fusione promossa da Kevin Feige. Proprio lo showrunner di MODOK ha rivelato di aver visto parte di quest'ultima produzione animata e a suo dire sarebbe veramente straordinaria.

"Sai, sono entusiasta che la gente possa vedere Hit-Monkey", ha detto Jason Blum. "Ho avuto modo di vederne una parte e sembra incredibile".

L'autore ha riferito tra l'altro, che nei piani originari, ciascuna di queste serie animate sarebbe rimasta piuttosto sulle sue, non c'erano stati ancora piani per un unico grande crossover: "Stavo consultando gli altri spettacoli perché forse avrei fatto The Offenders, se mai fosse successo. E 'stato davvero bello. Ognuno ha avuto modo di fare le proprie cose. Non abbiamo cambiato una singola cosa nel nostro show. Ognuno degli showrunner vuole un po' di libertà per stabilire i propri personaggi e dar voce loro in maniera autonoma senza stare li a preoccuparti troppo di come tutto si incastri. Questo sarebbe stato il mio fardello".