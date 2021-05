MODOK, la prima stagione della serie animata Marvel debutta con il 100% su Rotten Tomatoes

La serie animata Marvel per adulti M.O.D.O.K. è già un successo di critica, e sebbene siano state aggiunte ancora poche recensioni, su Rotten Tomatoes lo show ha debuttato totalizzando un punteggio perfetto.

Sul sito raccoglitore di recensioni Rotten Tomatoes si può infatti trovare il punteggio provvisorio assegnato alla prima stagione di M.O.D.O.K., la serie animata di Hulu targata Marvel Television, e nonostante siano appena 6 le recensioni caricate attualmente, il voto della critica è chiaro: 100% di gradimento.

Tra gli aggettivi utilizzati per descrivere lo show troviamo principalmente termini come "esilarante", "folle", ma anche "sorprendentemente sincero", sentimenti che condivide anche la redazione di Everyeye dopo aver visto in anteprima il pilot di M.O.D.O.K.: "Il pilot di M.O.D.O.K. è, in una sola frase, un concentrato di squisito intrattenimento allo stato puro. Incalzata da un ritmo estremamente serrato, la serie animata in arrivo su Disney+ su uno dei più peculiari villain Marvel sembra un prodotto folle ed esilarante, proprio come il suo protagonista. Eppure, sotto la patina di un flusso di coscienza di idee malsane, eventi assurdi, nonsense e dialoghi continui, si intravedono già delle piccole perle di sceneggiatura: un'introduzione al personaggio breve, coincisa e chiarissima per non lasciar stordito lo spettatore; situazioni problematiche che evidenziano il suo carattere bipolare; insomma, in generale una chiarezza espositiva da manuale".

M.O.D.O.K. debutterà su Disney+ il prossimo 21 maggio.

