MODOK: primo trailer per la nuova serie Marvel, ecco quando debutterà

Dopo averci mostrato qualche giorno le prime immagini di M.O.D.O.K., la serie animata per adulti targata Marvel realizzata in stop-motion per la piattaforma di streaming Hulu, ci viene oggi presentato un primo trailer per lo show, e veniamo a conoscenza della sua data d'uscita.

Una produzione Marvel Television e Marvel Animation, M.O.D.O.K. era originariamente una delle serie animate in lavorazione per Hulu assieme a Hit Monkey, Howard The Duck e Tigra & Dazzler (queste ultime due scartate però dai piani del servizio streaming) come parte del pacchetto soprannominato "The Offenders".

Al momento, tuttavia, abbiamo nuovi materiali promozionali e una data d'uscita solo per lo show dedicato al villain doppiato da Patton Oswalt, che debutterà su Hulu il 21 maggio 2021.

"Nella nuova serie Marvel M.O.D.O.K., il supervillain megalomane M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) sta da tempo cercando di realizzare il suo sogno: conquistare il mondo. Ma dopo anni di battute d'arresto e fallimenti nella lotta ai più grandi eroi della terra, M.O.D.O.K. ha condotto la sua organizzazione malvagia, A.I.M., al fallimento. Sollevato dall'incarico di leader di A.I.M., e alle prese con un matrimonio e una vita familiare similmente in pessime condizioni, il Mental Organism Designed Only for Killing, come recita il suo acronimo, deve ora affrontare le più grandi sfide che si sia mai trovato davanti" si legge nella sinossi ufficiale diffusa dal servizio streaming.

Il cast di M.O.D.O.K. vedrà anche la partecipazione di Melissa Fumero, Aimee Garcia, Ben Schwartz, Beck Bennett, Wendi McLendon-Covey, Jon Daly e Sam Richardson.